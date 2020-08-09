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فن

عمر صلاح يوجه رسالة دعم لخالد الغندور بعد نقله إلى المستشفى ..شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:21 م
عمر صلاح
عمر صلاح
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مصطفى كرم
وجه عمر صلاح لاعب نادي سموحة الدعم لـ خالد الغندور الذي تعرض لوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات. 

وغرد عمر صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "‏الف سلامه علي كابتن خالد الغندور وان شاء الله يقوم بالسلامه شفاه الله وعافاه". 


وكشف مصدر مطلع مقرب من الإعلامى خالد الغندور أنه يعانى من بعض المشاكل الصحية فى " المعدة " وإن الموضوع بعيد تماما عن كورونا، مشيرا إلى أن الغندور يعاني من بعض الآلام القوية فى معدته، وهو ما أدى إلى دخوله المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية .


وأضاف أن خالد الغندور يخضع لبعض التحاليل والإشاعات لتحديد السبب الرئيسي بمعدته من أجل الشفاء منه والعودة من جديد إلى ممارسة عمله.

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