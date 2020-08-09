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رياضة

أخبار الأهلي.. التوربيني الأحمر يدهس إنبي.. وموقف فايلر من رحيل رمضان صبحي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:08 م
فايلر
فايلر
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأحد مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



أعرب حمدي فتحي نجم فريق الكرة الاول في النادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق امام انبي بهدفين نظيفين في الدوري المصري اليوم، مشددا على ان مشاركته كانت امرا جيدا من أجل استعادة مستواه.



أكد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام إنبي اليوم، مشددا على أن إنبي كان يقدم كرة دفاعية فقط.



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 ببطولة الدوري الممتاز.



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مباراة الفريق الأول للكرة أمام إنبي التي أقيمت باستاد القاهرة وذلك في أول ظهور رسمي له بعد واقعة سرقة منزله.



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الاحد مباراة الأهلي وإنبي في منافسات الدوري المصري الممتاز..

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