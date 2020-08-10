انتشار الباعة الجائلين والقمامة تثير غضب سكان حى النرجس بمدينة بدر

شكت السيدة غادة صلاح ، من سكان مشروع الاسكان الاجتماعى بحى النرجس بمدينة بدر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين والقمامة بالمنطقة بشكل متزايد.





وتقول فى رسالتها : عانى من سوء حال الشارع الذى استولى عليه الباعة الجائلين وسائقى الميكروباصات داخل مشروعات الإسكان الاجتماعى ببحى النرجس بمدينة بدر .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



