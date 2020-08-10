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رياضة

المصري يعلن عن وصول تأكيدات بـ تأجيل المباراة أمام حرس الحدود غدا.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي المصري أن هناك تاكيدات أن مباراة الفريق امام حرس الحدود سيتم تأجيلها خلال الساعات المقبلة عقب اصابة 12 لاعبا من الفريق بالاضافة لـ 4 من الجهاز الفني على راسهم طارق العشري المدير الفني للفريق.

واَضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن بيان اتحاد الكرة بشان عدم تاجيل المباراة وضرورة إجراء مسحات طبيه لباقي لاعبي الفريق ليخوضوا مباراة الغد امام حرس الحدود أمر مثير للجدل متسائلا "لو كان الاهلي او الزمالك كان حيتم التعامل بهذا الشكل ... مفيش فريق بيتعاقب علشان لاعيبته اتصابت".

وتابع أن هنام 3 من حراس مرمى الفريق مصابين فمن سيحرس عرين الفريق حال خاض المباراة مشددا ان اللجنه الخماسية وافقت على تاجيل المباراة لـ الانتاج الحربي عقب اصابة لاعبيه فلماذا التعنت مع المصري.

وأكمل أن لاعبي الفريق عادوا لـ بور سعيد في 2 اتوبيس حيث اقل واحد منهم اللاعبين المصابين والاخر الذين ثبت عدم اصابته بفيروس كورونا 
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