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رياضة

اتحاد الكرة يتراجع.. ظهور حالة إيجابية بنادي الاتحاد السكندري وغضب بين المسئولين بسبب أخطاء اللجنة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:05 ص
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
تلقت إدارة نادي الاتحاد السكندري إخطارا جديدا منذ قليل من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لاتحاد الكرة، يشير إلى وجود حالة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا (19-COVID). 

و ذلك بالرغم من وجود إخطار آخر عصر اليوم يفيد بعدم وجود أى حالات إيجابية بجميع المسحات الطبية التى تم إجراؤها أمس لجميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من لاعبين وجهاز فني و إداري.

وتم الإعلان صباح اليوم من قبل مسئولي الاتحاد السكندري بسلبية عينات لاعبي الفريق الأول دون وجود إصابات.

وعلى الفور تواصل محمد مصيلحى رئيس النادى مع مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن تضارب نتائج المسحة الطبية الأخيرة للفريق.

وتم التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد لكى يخضع جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فنى لمسحة طبية عاجلة سوف تُجرى خلال دقائق من الآن للاطمئنان على جميع عناصر الفريق.

وتم اتخاذ الإجراءات لعزل اللاعب  المصاب وكذلك أحد اللاعبين "زميل اللاعب بنفس الغرفة" من خلال طبيب الفريق الدكتور عمرو الاشلم الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله حتى تعافيه وتماثله التام للشفاء وكذلك زميله بالفريق في حال إصابته.

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