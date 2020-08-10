ماكرون يعلق على مقتل موظفي إغاثة فرنسيين في النيجر

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، استهداف موظفي إغاثة فرنسيين في النيجر.





وجدد الرئيس الفرنسي عزمه على مكافحة الإرهاب في الساحل بعد مقتل موظفي إغاثة فرنسيين





وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.





وقالت الوكالة إن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر.





وقال حاكم تيلابيري تيجاني ابراهيم كاتييلا لوكالة فرانس برس ان "ثمانية قتلى بينهم نيجيريان بينهم مرشد سياحي وسائق والستة الآخرون فرنسيون".