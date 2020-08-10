AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون يعلق على مقتل موظفي إغاثة فرنسيين في النيجر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أدانالرئيس  الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، استهداف موظفي إغاثة فرنسيين في النيجر. 

وجدد الرئيس الفرنسي عزمه على مكافحة الإرهاب في الساحل بعد مقتل موظفي إغاثة فرنسيين

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين  على يد مسلحين في النيجر.

وقالت الوكالة إن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني ابراهيم كاتييلا لوكالة فرانس برس ان "ثمانية قتلى بينهم نيجيريان بينهم مرشد سياحي وسائق والستة الآخرون فرنسيون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلق مصر مشروع.. ماكرون: حلف الناتو مات سريريا.. وموقف فرنسا سيكون قاسيا للغاية إزاء تركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور لبنان غدا.. فيديو

مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: حزب الله نهب 70 مليار دولار معونات الخليج للبنان والسيناريو لن يتكرر

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

طارق هاشم: حارس المصري حالته صعبة وطلبنا له الإسعاف لنقله إلى العناية المركزة

أخبار الفن.. إيمان السيد تخرج عن صمتها.. أمير طعيمة يهاجم عبد الله رشدي.. ووفاة إبراهيم الشرقاوي

خاص.. مصري رسب مرتين في اختبارات كلية الفنون الجميلة فـ زينت لوحاته الكنائس الأمريكية.. فيديو وصور

أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

AdvertisementS

مرض شهير وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. إليك طرق النجاة منه

5 معلومات عن مرض خالد الغندور وكيفية الوقاية منه

وفاة بطل الحرافيش .. إبراهيم الشرقاوي.. عاش مأساة في حياته أبعدته عن التمثيل

قولنا نبعد عننا العين برسالة مضللة.. اعترافات المتهمين بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

الأرواح باقية.. علي جمعة: الموتى يشعرون بالأحياء في العمل والمنزل والبيت

إيمان السيد تخرج عن صمتها وترد على رفضها بالمعهد بسبب شكلها وإهانة السبكى وأزمتها مع عادل إمام

قرار كويتي جديد حول رعايا الدول المحظورة من دخول البلاد.. تفاصيل

مش هتخلص قريب.. أسامة كمال يصدم الجميع بشأن أزمة سد النهضة

أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

اتحاد الكرة يتراجع.. ظهور حالة إيجابية بنادي الاتحاد السكندري وغضب بين المسئولين بسبب أخطاء اللجنة

الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية والجيش اللبناني يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات