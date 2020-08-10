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حماية المستهلك عن الفيديو الخاص بمصنع السكر المتواجد تحت بير السلم: المصدر مجهول.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:48 ص
مصنع السكر المتواجد
مصنع السكر المتواجد "تحت بير السلم"
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اسراء صبري
قال أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الفيديو الخاص بمصنع السكر المتواجد "تحت بير السلم" تم نشره لأول مره من خلال التيك توك، متابعا: الشخص اللي نزل الفيديو مسحه..والناس قاموا بنشره والآن أصبحت المعلومات الخاصة بها المصنع معدومة بالنسبة لنا.

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"المذاع على قناة "دي أم سي"، أن المكان المتواجد في الفيديو لا يشير إلى كونه مصنع ولكنه مكان لإعادة التعبئة، معقبا: بنحاول الوصول إلى هذا المكان.. وبالفعل جاءت لدينا بعض المعلومات عن المكان وتم التحرك ولكن لم نجده.

وشدد على أن جهاز حماية المستهلك بيقوم على التفاعل مابين المستهلكين والجهاز، وبناء على هذا يناشد الجهاز المواطنين بالإبلاغ فور الوصول إلى أي معلومة عن هذا المكان أو الأشخاص المتواجدين في الفيديو.

وأوضح أن هناك عقوبات تصل إلى الحبس لمن يقوم بصناعة مواد غذائية غير مرخصة، بالإضافة إلى مصادرة تلك الكميات وتشميع المكان.

وأشار إلى أن منتجات تلك الأماكن دائما ما تكون مزدوجة المخاطر، مخاطر على صحة الإنسان والفرد، وأخرى تضر الاقتصاد.
ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل دائما من أجل محاربة الفاسدين، وبالفعل تم ضبط مزعة دواجن تم تحويلها إلى مصنع لصناعة الكمامات الطبية، وأيضا العددي من الأماكن الغير مرخصة التي تقوم بصناعة الكمامات والكحولات الطبية.
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