بـ لوك جديد.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
تألقت بلقيس فى الصور بإطلالة صيفية جذابة من اختيار الاستايلست MA Fashion، حيث ارتدت فستان صيفي طويل و ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالنقوشات التي جمعت بين الألوان المبهجة.
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وتزينت بلقيس لمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارت العصرية والتي حملت توقيع aracollection، مما منحها إطلالة متكاملة، ولفتت الأنظار باعتمادها على لفة التربون.
زمن الناحية الجمالية، وضعت بلقيس بنفسها بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
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وهذي تفاصيل لوك الكليب #lavieisgood ستايلست @maconsultancy.ae الملابس من: @homegrown_market @lasunaclothing مجوهرات @saracollection مكياج @balqeesfathi حلق من @meeshooshop تصوير @ghadeer_abuzaid ......................................................حبيتوا اللوك؟! اذا حبيتوا حطوا 👍🏼