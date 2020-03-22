بلقيس: الأطباء والممرضون الأبطال الحقيقيين في مواجهة كورونا

وجهت الفنانة الخليجية بلقيس، التحية للأطباء والممرضين حول العالم، المشاركين في علاج فيروس كورونا المستجد.





وكتبت بلقيس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحية صباحية قلبية مني ومن متابعيني لجميع الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات وممرضات وممرضين في العالم العربي ممن يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح".





وتابعت: "أنتم الأبطال الحقيقيين وتوجب علينا مساعدتكم بالبقاء في المنازل حتى لا نحملكم أعباء فوق أعبائكم".







من جهة أخرى، حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.









أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.











