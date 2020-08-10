كاملة التشطيب.. تفاصيل طرح الإسكان وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 120 مترا في 16 أغسطس

صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الإجتماعى، إن وزارة الإسكان تقوم بتوفير وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أنها أيضا اهتمت بالشريحة المتوسطة عن طريق طرح وحدات لهم بمساحات تبدأ من 103 أمتار وحتى 120 مترا ب 4 محافظات يوم 16 اغسطس الحالي.





وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن وزارة الإسكان قامت بانتقاء الوحدات لمتوسطى الدخل بعناية فائقة وفى محافظات بها كثافة عالية.









وتابع أن الأسعار بالوحدات السكنية لمتوسطى الدخل تعتبر متفاوتة على حسب المكان والمساحة، لافتا إلى أن تلك الوحدات تستطيع الدفع ضمن مبادرة البنك المركزى و القرض يسدد على 20 عاما.









وأكد تقسيط تلك الوحدات يختلف طبقا لدخل وسن وسعر الوحدة، متابعا أن البنك هو من سيقرر سعره على حسب كل شخص، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات تعتبر كاملة التشطيب ولن يحتاج المواطن لوضع أى تعديلات بها تتكون من ثلاث غرف وصالة.



