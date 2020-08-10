صندوق الإسكان يوضح تفاصيل فتح باب حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل.. فيديو

قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان ، ان إعلان الإسكان الاجتماعي يوجد به مساحات 90 متر وتتوقف علي مستوى دخل معين وتوقفنا في اخر اعلان علي مستوي دخل 5700 جنيه للأسرة .





وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن من ضمن خدمات صندوق الاسكان هو دعم التمويل العقاري بشكل عام ونقوم بتقديم وحدات غير مدعومة لمتوسطي الدخل .





عبد الحميد ،: أننا الآن قمنا بطرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل مساحتها تبدأ من 100 متر إلى 120 متر في 4 أماكن منها الغردقة والبحر الاحمر ومدينة بدر وفي دمياط . وأوضحتالآنإلىأماكن





وتابعت : أن مقدم هذه الوحدات 50 ألف جنية والقسط يتراوح من 1400 جنية حتي 3000 الاف جنية .



