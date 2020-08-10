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برلمان

56 % من قراء صدى البلد يوافقون على مشروع قانون بتخفيض القيمة الإيجارية إلى 300 جنيه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:14 ص
استطلاع صدى البلد
استطلاع صدى البلد
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وافق 56% من قراء موقع صدى البلد، على مشروع قانون بشأن تخفيض القيمة الإيجارية إلى 300 جنيه لعدد من الفئات ، فيما رفض 22 % من القراء مشروع القانون، وأبدى 13% عدم اهتمامهم بموضوع الاستطلاع.

كان النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى إلى الأمانة العامة للبرلمان، يضمن تمييزا إيجابيا لبعض الفئات، وهى الفتاة التى لم تتزوج وذوو الإعاقة والابن الأقل من 21 عاما.

وأضاف مخاليف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التمييز الإيجابى للفتاة التى لم تتزوج وذوى الإعاقة والابن الأقل من 21 عاما يتمثل فى تخفيض القيمة الإيجارية لهم، بحيث تصل إلى 300 جنيه كحد أدنى.



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