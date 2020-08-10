غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية في الشرقية.. تفاصيل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطوة جادة نحو الاستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.





من جانبه فقد قام اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة بمشاركة قسم الإشغالات ومسئولى قسم الرخص بالمجلس وبحضور أمنى من قسم شرطة فاقوس بشارعى ترعة المنيا (الدروس) وشلتوت.





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فيما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية وتم التنبيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على بعض المحتويات الموجودة داخل السناتر.





وأشار "أبو العزم" الي أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تواصل شن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.