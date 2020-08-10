الأرصاد تعلن عن موعد إنكسار وإنخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد، أن هناك إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم مقارنة بالأيام السابقة بحوالى درجة مئوية على القاهرة والوجه البحرى.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن اليوم يوجد إستمرار فى إرتفاع الرطوبة، حيث أنها تصل إلى 80 أو 75% على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، ومن 80 إلى 85% على السواحل الشمالية.





وتابع أن هناك سحبا تتكون اليوم على الساحل الشمالى، لافتا إلى أن هناك منخفضا جويا قام بخفض قليلا نسب الرطوبة والتى كانت تكون شبورة مائية بالصباح الباكر، حيث انها تقوم بتزويد الشعور بإرتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.





وأكد أنه من الممكن أن يسبب المنخفض الجوى أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية، متابعا أن درجات الحرارة مستمرة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وبداية من غدا سيكون هناك تحسن أكثر بها ووصولها بالقاهرة إلى 33 أو 34 درجة.





وأفاد أن ضخ البحرين الأحمر والمتوسط مرتفعة نتيجة منخفض الهند الموسمية مما أدت إلى إرتفاع نسب الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، مضيفا إلى أن هناك تحسنا خلال ال48 ساعة القادمين بدرجات الحرارة.



