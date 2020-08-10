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أخبار العالم

أرامكو السعودية تبحث استثمار 15 مليار دولار في ريلاينس إندستريز الهندية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:52 م
ارامكو السعودية
ارامكو السعودية
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على صالح
ذكرت شركة النفط والغاز الطبيعي السعودية متعددة الجنسيات أرامكو السعودية إنها لا تزال تعمل على صفقة لشراء حصة بقيمة 15 مليار دولار في أعمال التكرير والكيماويات لشركة ريلاينس إندستريز الهندية (RIL).

ووفقا لبيان عن ارامكو، ذكرت "ما زلنا في نقاش مع ريلاينس، والعمل لا يزال مستمرا" 

 وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية "سنطلع مساهمينا في الوقت المناسب على معلومات بشأن صفقة ريلاينس"

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وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية، موكيش أمباني، رابع أغنى رجل في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، بإجمالي صافي ثروته 80.6 مليار دولار، العام الماضي أن أرامكو السعودية ستستحوذ على حصة 20٪ في أعمال التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركته.

وبقيمة 75 مليار دولار، تبلغ قيمة الاستثمار المخطط لشركة أرامكو السعودية 15 مليار دولار.

ومع ذلك، أخبر أمباني المستثمرين الشهر الماضي أن الصفقة لم تتقدم وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

ونظرًا للظروف غير المتوقعة في سوق الطاقة ووضع كوفيد 19، لم تتقدم الصفقة وفقًا للجدول الزمني الأصلي. 

وقال أمباني الشهر الماضي "لقد تم الوفاء بمتطلبات الأسهم لدينا، وكان من المقرر الانتهاء من الصفقة بحلول مارس من هذا العام".

ورفعت الشركة الهندية استثماراتها لتصل إلى 30 مليار دولار منذ أبريل من هذا العام عن طريق بيع حصص في ذراعها الرقمية، منصة Jio، لشركات التكنولوجيا العالمية مثل Facebook و Google وعدد كبير من المستثمرين الآخرين.

وقامت الشركة أيضًا بجمع الأموال عبر إصدار حقوق، وهو ما يعني في الأساس بيع الأسهم للمساهمين الحاليين بخصم لجمع الأموال، ويهدف إلى تحرير الشركة من الديون الصافية، وهو ما تم تحقيقه.
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