على متنها 2300 راكب.. "مصر للطيران" تسير 24 رحلة جوية وأخرى استثنائية إلى السعودية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الثلاثاء، 24 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " باريس، أثينا، روما، فرانكفورت، لندن، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ميلانو ، دبي ، وأبو ظبي" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلة استثنائية إلى كل من أبها والرياض بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية الي الغردقة ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2300 راكب.





وقررت الحكومة المصري تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.