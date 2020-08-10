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برلمان

لمتابعة انتخابات الشيوخ.. الحرية المصري ينتهي من تشكيل غرفة عمليات مركزية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:37 م
انتخابات
انتخابات
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ماجدة بدوى
انتهى حزب الحرية المصرى، من تشكيل غرفة عمليات مركزية بالحزب لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والتى ستنطلق غدا على مدار يومين 11 و12 أغسطس للمصريين بالداخل، وذلك بالتنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات بتشكيل غرفة عمليات فرعية وإمداد المركزية بكل التحركات والمتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية.

وقال الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، إن غرفة العلميات ستبدأ أعمالها بدءا من الغد ومستمرة فى عملها حتى إعلان النتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وتتابع من خلال أعضاء الحزب ومقراتنا فى المحافظات سير العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين البحث عن مقراتهم الانتخابية وإزالة العقبات أمامهم، مضيفا أنه سيتم تشكيل فرق عمل تطوعية من شباب الحزب لمساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان.

وأضاف إدريس، أن الشعب المصرى له دور قوى وملموس على مدار كافة الاستحقاقات الانتخابية والخروج أمام اللجان بشكل مشرف للإدلاء بصوته واختيار من يمثله، لذلك ادعوه لاستكمال دوره فى الخروج والمشاركة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الظروف التى تشهدها البلاد حاليا من جائحة كورونا تتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة أمام اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة المصريين.
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