164 مليون مشاهدة| نتائج إيجابية لـ فيلم"رحلة سائح في مصر"

حقق الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" نتائج إيجابية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة والتي تزامنت مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر





ويأتى الفيلم في إطار الحملة الترويجية الدولية “ Same Great Feelings” و التي أطلقتها وزارة السياحة و الآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في أواخر يونيو الماضي، .





و قد سعت الحملة عن طريق عرض الفيلم إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر بهدف إطلاعهم على التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى وإبراز تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري وان الإجراءات الاحترازية لم تؤثر على استمتاع السائحين بأجازاتهم على شواطئ مصر الخلابة. فالتزام مصر بتطبيق هذه الإجراءات نجح في تشجيع راغبي السفر والسياحة حول العالم على زيارة مصر بعد استئناف الحركة.





و أوضح طارق حسني مستشار الوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق أن الفيلم الدعائي المصري حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة بنسب المشاهدة العالمية ( Benchmark for view rates) و مقارنة بنسب تخطي الاعلان عالميا علي منصات Google و YouTube، حيث حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة علي Google ، و 80 مليون مشاهدة علي Facebook ، و 4 ملايين مشاهدة علي Twitter بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع TikTok، و حوالي مليون مشاهدة على موقع ال SnapChat مما ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر بشكل ملحوظ لمن شاهد الفيلم في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تحسنت بنسبة 45 % في المانيا و 43% في بولندا و 39% في ايطاليا خلال شهر يوليو ( brand lift/ perception) . كما تزايدت نسب البحث عن مصر كواجهة سياحية عبر شبكة الانترنت و منصات التواصل الاجتماعي في هذه الدول بمتوسط بلغ اكثر من 60٪ مقارنة بالشهر السابق.





جدير بالذكر أنه تم إطلاق هذه الحملة على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا، منها ألمانيا و بولندا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولي، وذلك تزامنا مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري أول يوليو الماضي. كما تم عرض هذا الفيلم على عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات CNN وقناة Discovery.