سد النهضة وأزمة ليبيا على طاولة مجلس الأمن خلال أغسطس

كشف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن خطة عمله لشهر أغسطس الجارى برئاسة أندونيسيا.





وقال المجلس في بيان، إنه سيراقب التطورات في بوروندي وإيران وأزمة ليبيا وميانمار والسودان.





كما سيراقب التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، ويمكن إضافة اجتماعات إضافية حسب الحاجة.





وتترأس إندونيسيا مجلس الأمن خلال شهر أغسطس، وتم خلال الأيام القليلة الماضية عقد مناقشات عبر الفيديو حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، معالجة قضية الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة"، بحضور ريتنو ل. مارسودي، وزير خارجية إندونيسيا، ووكيل الأمين العام فلاديمير فورونكوف.



