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رياضة

البدري: عودة الدوري أمر ايجابي.. ونراقب المرشحين للانضمام للمنتخب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن عودة المباريات واستئناف الدوري العام أمر إيجابي ومهم بالنسبة للمنتخب، موضحا أنه وجهازه المعاون سعداء بهذه الخطوة التي تأتي في إطار تحضيرات  اللاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة. 

وعقد المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة مع اعضاء جهازه الفني الكابتن محمد بركات مدير المنتخب  وطارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر. 

وقال البدري، انه ناقش مع الجهاز الفني كافة ترتيبات المرحلة المقبلة والخاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة  حالات الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب.

وأوضح، أنه تمت متابعة ورصد بعض الأسماء الموجودة على رادار المنتخب  لوضعها تحت مراقبة الجهاز الفني للتعرف علي مدي تطور مستواهم واستعادتهم للفورمة المطلوبة قبل توقف النشاط  بسبب  فيروس "كورونا"، انتظارًا  لتحديد الفيفا والكاف لمباريات تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات كأس والعالم. 

وذكر  حسام البدري أنه تم توزيع حضور المباريات على أعضاء الجهاز الفني مع الحرص علي اتباع الإجراءات الاحترازية بعد مناقشة الامر مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خلال اجتماعه معه علي هامش اجتماع اليوم  للتأكيد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا.

وأوضح أن توقف الدوري أثر على مستوى اللاعبين وظهر ذلك مع عودة المباريات، وهو أمر منطقي وطبيعي بعد فترة التوقف الطويلة، مع التأكيد علي أن كفاءه مدربين الدوري وتعاملهم بشكل جيد وسليم لتفادي بعض الظروف الإجبارية التي قد تؤثر علي اللاعبين سلبيا نتيجة حماسهم الزائد في المباريات

وأضاف، أن هناك مراقبة لكل لاعبي الدوري وأن الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللاعبين المرشحين للتواجد في المنتخب ويتابعهم عن كثب موضحا أن هناك خطة عمل بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب. 

وأشار الي انه تم التأكيد علي متابعة كل الدوريات التي تضم لاعبين من المنتخب الآخرى في مجموعتنا سواء في تصفيات كاس الامم الأفريقية او كاس العالم وذلك في اطار كافه تحضيرات الجهاز الفني للفترة القادمة.

وأضاف انه ناقش مع الكابتن محمد بركات مدير المنتخب  في اجتماعه معه اليوم كل الترتيبات الإدارية والمراسلات الخاصة مع الاتحاد الافريقي الكاف وأيضا موقف لاعبينا المحترفين في الخارج للتنسيق حول المرحلة المقبلة.
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