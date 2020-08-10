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محافظات

الفيوم تنهي استعدادات مجلس الشيوخ.. تجهيز 327 مقرًا للانتخابات وغرفة للأزمات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:29 م
الفيوم تنهي استعدادات
الفيوم تنهي استعدادات مجلس الشيوخ
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أنهت محافظة الفيوم استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق غدًا وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الانتخابية. 

صرح بذلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأوضح أنه تم تجهيز عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة. 


ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان. 

وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و 0842168043 .
الفيوم تنهي استعدادات مجلس الشيوخ.. تجهيز 327 مقرًا للانتخابات وغرفة للأزمات
الفيوم تنهي استعدادات مجلس الشيوخ.. تجهيز 327 مقرًا للانتخابات وغرفة للأزمات
الفيوم تنهي استعدادات مجلس الشيوخ.. تجهيز 327 مقرًا للانتخابات وغرفة للأزمات
الفيوم تنهي استعدادات مجلس الشيوخ.. تجهيز 327 مقرًا للانتخابات وغرفة للأزمات
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