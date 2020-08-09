محافظ الفيوم: النزول بمجموع القبول بالمدارس الثانوية إلى 250 درجة

وافق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 250 درجة كحد أدنى للقبول بالعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور، واستكمال أعداد الطلاب بمدارس الثانوي العام بالمحافظة.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع 250 درجة كحد أدنى.
بالأماكن الخالية بالمدارس التي لم تستوف الكثافة بمختلف مراكز المحافظة، مع الالتزام بالكثافة المقررة بالفصول طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
كان الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التعليم بالفيوم ، قد قام بعرض مذكرة على الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للنزول بالمجموع، بالتعليم الثانوي.