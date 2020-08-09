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تعليم

محافظ الفيوم: النزول بمجموع القبول بالمدارس الثانوية إلى 250 درجة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:41 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وافق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 250 درجة كحد أدنى للقبول بالعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور، واستكمال أعداد الطلاب بمدارس الثانوي العام بالمحافظة. 

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بمجموع 250 درجة كحد أدنى.


بالأماكن الخالية بالمدارس التي لم تستوف الكثافة بمختلف مراكز المحافظة، مع الالتزام بالكثافة المقررة بالفصول طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كان الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التعليم بالفيوم ، قد قام  بعرض مذكرة على الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للنزول بالمجموع، بالتعليم الثانوي.
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