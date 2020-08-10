محافظ جنوب سيناء يستعرض اللمسات النهائية لتجهيز مقار لجان الانتخابات

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم اللمسات النهائية لمجهودات اللجان التي قامت بالمرور على مقار اللجان الانتخابية على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء والمقرر لها غدا الثلاثاء وبعد الغد.





وذلك بحضور اللواء عبد الرحمن مأمون مساعد مدير أمن جنوب سيناء ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات وعدد من مديري المديريات المعنين بالمشاركة في توفير الخدمات الهامة للجان الانتخابية بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام.





وأكد المحافظ على الانتهاء من كل الإجراءات قبيل العملية الانتخابية على مستوى مدن المحافظة الـ 9 وتوافر كل الخدمات بكل مدينة للجان وتذليل أي صعوبة أمام القائمين على العملية الانتخابية وراحة الناخبين، وأكد المحافظ على توفير 18 سيارة إسعاف وتابع الإجراءات الاحترازية من خلال مدير عام مديرية الصحة ومنها الكشف الحراري على الناخبين واجراءات تعقيم اللجان مرتين يوميا.

وطالب المحافظ المواطنين والناخبين بضرورة ارتداء الكمامة خلال توجهم للجان للدلاء بأصواتهم.





ووجه المحافظ بضرورة التوعية لأهالينا في الوديان وتوفير وسائل لنقل الناخبين من الوديان والقرى لمقراتهم الانتخابية مشددا على أن المحافظة وكل الجهات التنفيذية على مسافة واحدة من كل المرشحين.







وشدد المحافظ على أعمال التطهير والتعقيم مرتين يوميا لكل المدارس المقام بها الانتخابات.





وتوفير استراحات للناخبين مع مراعاه اجراءات التباعد الاجتماعي وتعرض تقريرها علي المحافظ، كما أمر توفير سيارات الإسعاف والحماية المدنية ووحدات تأمين وتمركزات للشرطة ووقف الإجازات خلال فترة الانتخابات.





ويشار إلى أن أعداد وأسماء ومقار اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين بأماكن مقرات ولجان المدن للعملية الانتخابية بمجلس الشيوخ 2020 م ، والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري بالمحافظة.





بلغ عدد اللجان بجنوب سيناء 18 لجنة فرعية ففي مدينة طور سيناء 8 لجان وهم مدرسة رفاعة الطهطاوي الاعدادية لجنتان ومدرسة على مبارك الابتدائية لجنتان ومدرسة الشهيد عمرو شكرى خلف الإعدادية لجنتان ومدرسة بدر الابتدائية وطه حسين الابتدائية.





ومدينة رأس سدر لجنتان وهم بمدارس الشهيد سيد زكريا الابتدائية وجمال عبد الناصر الاعدادية بنين ومدينة ابورديس بمدرسة ابورديس الاعدادية المشتركة وسانت كاترين بمدرسة السلام وشرم الشيخ لجنتان بمدرستي جيل اكتوبر بهضبة ام السيد وحي النور ومدينه دهب بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية ونويبع بمدرسة بلال بن رباح الاعدادية وطابا بمقر مبني مجلس المدينة القديم ومدينة ابوزنيمة بمدرسة ابوزنيمة الاعدادية . وبإجمالي عدد ناخبين 89747 ناخبا على مستوى المحافظة.



