رسميا.. حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية.. فيديو

أعلن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، استقالة الحكومة اللبنانية من منصبها.





وقال حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، إن اكتشف أن منظومة الفساد أكبر من الدولة وان الدولة مكبلة بتلك المنظومة ولا تستطيع مواجهتها .





وأضاف حسان دياب في كلمته في مؤتمر صحفي قائلا:" انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت وحلت المصيبة على لبنان .





وتابع: "نحن أمام مأساة كبرى وكان يفترض من كل القوى التعاون لتجاوز المحنة بايام صمت حدادا على ارواح الشهداء".





ولفت حسان دياب إلى أن حجم المأساة أكبر من أن يوصف ولكن البعض يعيش في زمن آخر ".