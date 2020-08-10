شاهد .. ممر شرفي وتكريم عبدالله السعيد لتخطيه نادي الـ100

كرم اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ومنتخب مصر قبل انطلاق مباراة طنطا لتخطيه رقم 100 هدف فى الدوري المصري .





واصطف لاعبو طنطا وبيراميدز بممر شرفي لـ عبدالله السعيد قبل بداية المباراة تكريما له.





ويحتل عبدالله السعيد المركز الثامن من حيث الأهداف فى تاريخ الدوري المصري.





ويتصدر حسن الشاذلي بـ 173 هدفا ، وحسام حسن 168 ، والسيد الضظوي 127 ، مصطفى رياض 122 ، محمود الخطيب 109 ، احمد الكأس 107، محمد ابوتريكه 106 ، جمال عبدالحميد 101.





ويواجه بيراميدز حاليا نظيره وادي دجلة علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري المصري.