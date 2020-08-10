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فن

عقبال الباقيين.. نوال الزغبي تعلق على استقالة حسان دياب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:17 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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أحمد إبراهيم
علقت الفنانة نوال الزغبى على إعلان استقالة حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني. 

وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حسان دياب استقال... عقبال الباقيين". 

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وكانت نشرت نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة أخرى عبرت فيها عن غضبها من الموالين للسلطات اللبنانية.

وكتبت نوال الزغبي، فى تغريدتها، "كل حدا بيعبد الزعيم تبعو أوعا يحكيني او يدقلي يطمن علىّ".

يشار إلى أن اللبنانيين عانوا من حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيلا وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرضت لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.
عقبال الباقيين.. نوال الزغبي تعلق على استقالة حسان دياب
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