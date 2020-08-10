عقبال الباقيين.. نوال الزغبي تعلق على استقالة حسان دياب

على إعلان استقالة حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني.

وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "حسان دياب استقال... عقبال الباقيين".

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وكانت نشرت نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة أخرى عبرت فيها عن غضبها من الموالين للسلطات اللبنانية.





وكتبت نوال الزغبي، فى تغريدتها، "كل حدا بيعبد الزعيم تبعو أوعا يحكيني او يدقلي يطمن علىّ".