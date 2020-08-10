أطقم طبية وتوفير كمامات.. الصحة: توزيع أكثر من 2850 سيارة إسعاف على لجان انتخابات الشيوخ

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه هناك خطة التأمين الطبي لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.
أضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "لدينا أكثر من 2850 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بالفعل لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ في كل محافظات الجمهورية".
وتابع خالد مجاهد: "لدينا سيارات إسعاف الانتشار السريع تجوب مناطق اللجنة من أجل تقديم المساعدة الطبية على الفور".
وأكمل خالد مجاهد: "لدينا 7 آلاف من الفرق الطبية داخل المقار الانتخابية وتم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة بمقار اللجان الانتخابية وغرفة الأزمات انعقدت بوزارة الصحة لمتابعة سير العملية الانتخابية".
ولفت خالد مجاهد: "وزير الصحة راجعت توافر أكياس الدم ولدينا أكثر من 15 ألف كيس دم وأكثر من 60 ألف كيس بلازما بمختلف المحافظات.
وأكمل خالد مجاهد: "شددت وزيرة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية أثناء العملية الانتخابية وعلى المواطن ارتداء الكمامات أثناء عملية التصويت، وتوفير مخزون من المستلزمات والطبية والكمامات والكحول مع الأطقم الطبية داخل اللجان".