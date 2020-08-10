أطقم طبية وتوفير كمامات.. الصحة: توزيع أكثر من 2850 سيارة إسعاف على لجان انتخابات الشيوخ

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إنه هناك خطة التأمين الطبي لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.





أضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "لدينا أكثر من 2850 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بالفعل لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ في كل محافظات الجمهورية".





وتابع خالد مجاهد: "لدينا سيارات إسعاف الانتشار السريع تجوب مناطق اللجنة من أجل تقديم المساعدة الطبية على الفور".





وأكمل خالد مجاهد: "لدينا 7 آلاف من الفرق الطبية داخل المقار الانتخابية وتم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة بمقار اللجان الانتخابية وغرفة الأزمات انعقدت بوزارة الصحة لمتابعة سير العملية الانتخابية".





ولفت خالد مجاهد: " وزير الصحة راجعت توافر أكياس الدم ولدينا أكثر من 15 ألف كيس دم وأكثر من 60 ألف كيس بلازما بمختلف المحافظات.



