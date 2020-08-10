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رياضة

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أثار أحمد فتحى جوكر النادى الأهلى جدلا كبيرا برسالة قوية عن القلعة الحمراء نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ لحظات .

وكتب أحمد فتحى رسالة قوية عن النادي الأهلى مخاطبا مروجي الشائعات حول علاقته بناديه الحالي قائلا : لا داعى لنشر الشائعات حول علاقتى بالنادى الأهلى وإدارته ومدربه وجماهيره، كل ما يقال حاليا عار تماما من الصحة و لم و لن يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله.

وترددت أخبار عن غضب أحمد فتحى من جلوسه احتياطيا فى لقاء انبى أمس بعدما أشرك فايلر المدير الفنى للفريق محمد هانى على حسابه .

ورفض فتحي التجديد للنادي الأهلي عقب نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليوقع لنادي بيراميدز فى صفقة مدوية أثارت غضب جماهير القلعة الحمراء حول الجوكر الذى وقع لمدة ثلاث مواسم مقابل 50 مليون جنيها للفريق السماوى .
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