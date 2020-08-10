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حوادث

أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب فتاة التيك توك.. 18 الجاري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:00 م
منة عبدالعزيز و مازن
منة عبدالعزيز و مازن إبراهيم
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قسم الحوادث
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة ١٨ اغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة كل من مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته مازن المميز وشيماء احمد شحاته شاكر و4 متهمين أخرين، لاتهامهم فى قضية منة عبد العزيز فتاة التيك توك.

وكان أمر النائب العام، بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ فتاة تيك توك، بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.



وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمتي صوت اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين من المتهمين عليها بالسبِّ والضرب.

وقد قدمت النيابة العامة أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام محكمة الطفل.
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