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فن

بعد تجديد حبسها.. الجمهور يطارد فتاة تيك توك منة عبد العزيز

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:27 ص
آيه عاطف
تصدرت فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قرار تجديد حبسها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، قد قرر أمس الأحد، تجديد حبس 6 متهمين في قضية الاعتداء على فتاة التيك توك منة عبدالعزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

بينما كان النائب العام أمر، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها "منة عبد العزيز"- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
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