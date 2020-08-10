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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يدعو إلى المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:21 م
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
طالب الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبى الجامعة بضرورة المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى لاختيار من ينوب عنهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وأشار إلي أن انتخابات مجلس الشيوخ تهدف إلى دعم واستقرار الحياة السياسية، وضمان إصدار التشريعات بعد دراسة وافية ومتعمقة.

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ولفت إلى أهمية مشاركة جميع من له حق الانتخاب فى التصويت للأفضل، واختيار أشخاص ذوى خبرات عالية وكفاءة كبيرة يسهمون فى تحقيق مستقبل أفضل للوطن من خلال دورهم المستقبلى فى اقتراح الآليات التي تساعد في أداء المهام السياسية والقانونية، وتقديم المشورة والخبرة الجيدة لمجلس النواب.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد للمصريين المقيمين بالخارج، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس.
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