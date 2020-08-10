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إحنا بقينا ملطشة.. شهيرة تتقدم ببلاغ للنائب العام لملاحقة مروجي شائعات وفاة محمود ياسين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:09 م
شهيرة ومحمود ياسين
شهيرة ومحمود ياسين
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هاني حسين
نفت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، وفاة الفنان محمود ياسين، قائلة "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة".

وقالت "شهيرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "لا أفهم سبب انتشار الشائعات".

وأضافت شهيرة "أتقدم للنائب العام ببلاغ لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات عن وفاة الفنان محمود ياسين".

وتابعت شهيرة "لا أعلم سبب الحقد والغل لدى البعض من أجل التسارع على نشر الشائعات حول الفنانين ونشر أخبار وفاة الفنانين".

وأكملت شهيرة "هناك من ينشر الشائعات وناس كتير تواصلت معي لأن خبر وفاة محمود ياسين انتشر، وقلة الأدب وصلت للذروة إحنا بقينا ملطشة".

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