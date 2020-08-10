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فن

أشرف زكى ينفى تدهور حالة محمود ياسين الصحية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:34 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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أحمد إبراهيم
طمأن الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية جمهور الفنان محمود ياسين، وذلك بعد الشائعات التى ترددت منذ ساعات قليلة حول تدهور حالته الصحية ووفاته. 

وقال زكى لـ "صدى البلد" : إن كل ما يتردد غير صحيح وأن الفنان محمود ياسين بصحة جيدة ويعيش فى منزله مع أسرته دون أى أزمات صحية". 

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وأضاف زكى قائلا : "أتمنى أن يتوقف مروجو الشائعات عن هذه الأمور حتى لا يسبب ذلك حالة من الإزعاج. 

وكانت خرجت عديد من الأخبار غير الصحيحة أن الفنان محمود ياسين قد تدهورت حالته الصحية قبل ان تنتشر شائعة وفاته. 

وكانت الفنانة شهيرة قد حرصت على نفى الكثير من الشائعات التى اصابت محمود ياسين بتدهور حالته الصحية وهو امر عار تماما من الصحة مؤكدة انه بحالة صحية جيدة ولا صحة لتدهور حالته. 
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