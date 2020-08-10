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أخبار العالم

تفاصيل اجتماع عقيلة صالح بالسفير الأمريكي لدى ليبيا في القاهرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
التقى رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالقاهرة على هامش زيارته للعاصمة المصرية.

وبحسب شبكة و"سكاي نيوز"، ناقش الطرفان خلال الاجتماع الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، والتي تتفق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح السفير الأمريكي موقف واشنطن بشأن ضرورة وقف القتال في ليبيا، مجددا تأكيد رؤية واشنطن عدم وجود حل عسكري للأزمة.

وقال حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إن زيارة صالح إلى القاهرة جاءت بناء على دعوة رسمية أميركية، لافتا إلى أن صالح ناقش مع السفير الأميركي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا.

وأضاف أن صالح أكد خلال اللقاء على التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أن عيوب اتفاق الصخيرات تكمن بالأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة التنفيذ.

وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.​
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