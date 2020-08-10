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مرأة

برسالة لـ 2020.. علا الفارس تتألق بإطلالة سوداء على إنستجرام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:33 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت  بإطلالة غامضة وانيقة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: نظرتي لما تبقى من 2020 .


وظهرت علا الفارس، مرتدية فستان طويل باللون الأسود  وبعض الخطوط باللون الأبيض و منفوش من الاسفل وأكمام طويلة، وهو ما أبرز من اناقتها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية وعشوائية مميزة وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت قلادة بسيطة باللون الذهبي، مع ارتداء نظارة شمس سوداء تخفي عينيها وتبرز من إطلالتها الغامضة.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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