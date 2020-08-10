برسالة لـ 2020.. علا الفارس تتألق بإطلالة سوداء على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة غامضة وانيقة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.





وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: نظرتي لما تبقى من 2020 .



