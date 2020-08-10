AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ترشيح درة وأيتن عامر وهبة مجدي لبطولة مسلسل 4 أيام 3 ليالي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:33 م
درة
درة
Advertisements
سعيد فراج
أعلنت شركة الريماس عن تعاقدها مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة مسلسل "4 أيام 3 ليالي"، تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

ومن جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة في بيان صحفي، أن المسلسل لم يشهد اعتذار أي فنان أو فنانة تم ترشيحه للمشاركة في البطولة، وأن الشركة رشحت  عددا كبيرا من النجوم، منهم درة  وأيتن عامر وهبة مجدي ودنيا ماهر، وجار الاتفاق معهن.  

كما تم التعاقد بالفعل مع كل من كريم عفيفي ومحمود حافظ وميدو عادل، وأضاف منصور أنه بمجرد الانتهاء من التعاقدات  سوف يتم الإعلان عن ذلك.

وأوضح منصور أن حرصت على الإعلان عن قائمة الترشيحات بالرغم من عدم الانتهاء من إبرام كافة التعاقدات، وذلك بسبب انتشار بعض الأخبار المغلوطة ببعض المواقع الإلكترونية، حيث تحرص الشركة على توضيح كافة الأمور الإنتاجية الخاصة بأعمالها في بيانات رسمية. 

يشار إلى أن الخطة الإنتاجية الجديدة، يشرف عليها برودويسر الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمي سالم تتقمص شخصية عبد العال من مسلسل ريا وسكينة.. فيديو

البداية بـ شارع 9.. الريماس تدخل عالم الدراما بـ 5 مسلسلات

رانيا يوسف ونرمين الفقي تلتقيان في شارع 9

الدكتورة راجية.. رانيا يوسف طبيبة نفسية في "شارع 9".. صور

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: ميدو كان قريبا من الانضمام إلى الأهلي 3 مرات

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي

بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر .. أسباب وأعراض جلطة الرئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

أيها أجمل؟.. ريهام أيمن تبرز جمالها بـ 3 تسريحات شعر مختلفة