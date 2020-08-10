ترشيح درة وأيتن عامر وهبة مجدي لبطولة مسلسل 4 أيام 3 ليالي

أعلنت شركة الريماس عن تعاقدها مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة مسلسل "4 أيام 3 ليالي"، تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.





ومن جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة في بيان صحفي، أن المسلسل لم يشهد اعتذار أي فنان أو فنانة تم ترشيحه للمشاركة في البطولة، وأن الشركة رشحت عددا كبيرا من النجوم، منهم درة وأيتن عامر وهبة مجدي ودنيا ماهر، وجار الاتفاق معهن.





كما تم التعاقد بالفعل مع كل من كريم عفيفي ومحمود حافظ وميدو عادل، وأضاف منصور أنه بمجرد الانتهاء من التعاقدات سوف يتم الإعلان عن ذلك.





وأوضح منصور أن حرصت على الإعلان عن قائمة الترشيحات بالرغم من عدم الانتهاء من إبرام كافة التعاقدات، وذلك بسبب انتشار بعض الأخبار المغلوطة ببعض المواقع الإلكترونية، حيث تحرص الشركة على توضيح كافة الأمور الإنتاجية الخاصة بأعمالها في بيانات رسمية.





يشار إلى أن الخطة الإنتاجية الجديدة، يشرف عليها برودويسر الشركة فدوى رفيق وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق.