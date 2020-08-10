الوطنية للانتخابات: التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج تسير بسهولة ويسر.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن النظام المستحدث لعملية التصويت بالخارج جاء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأضاف المستشار لاشين إبراهيم خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، انه يتم استبعاد الأصوات التي يثبت البريد عدم إرسالها فى الموعد المحدد.









وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج يسير بسهولة ويسر.









وأوضح أن هناك تواصلا دائما مع وزارة الخارجية للتأكد من عدم وجود مشكلات مع المواطنين فى التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.









وأشار إلى أنه تم تخصيص اللجان الأرضية لتيسير تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا انه تم فرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية.