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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يستعرض سير التصويت بالخارج وآخر الاستعدادات لبدء الانتخابات بالداخل.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:20 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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محمد حليم قنديل
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من أجل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج كان هناك تنسيق مسبق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية بشأن تصويت المصريين بالخارج.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هذا التنسيق راجع إلى وجود جائحة انتشار فيروس كورونا بكل دول العالم.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه كان لا بد على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجري نظاما جديدا للانتخابات وهذا النظام تمثل أن يكون انتخابات عن طريق البريد السريع.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط لكي يتم التصويت عن طريق البريد السريع وهذه الضوابط كانت نتيجة عمل وجهد شاق من الجهاز التنفيذي داخل الهيئة حتي لا يتم التلاعب فى التصويت بالبريد.

وأشار إلى أن بناء على تلك الإجراءات تم اتخاذ إجراء أن يقوم المصري في الخارج فى الدولة التى يقيم بها بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة ويسجل بياناته.
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