مليارات في خدمة المنافذ البحرية.. "النقل" تقود مشروعات عملاقة لـ تطوير الموانئ المصرية

شهدت الموانئ المصرية خلال السنوات الماضية عددا من المشروعات ، فضلًا عن المخطط تنفيذه فى المشروعات المستقبلية لـ وزارة النقل بالموانئ ذاتها ، وذلك تحت قيادة وزير النقل، المهندس كامل الوزير .









أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل فى وقت سابق ، أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل ( الموانئ البحرية ، الأسطول البحري ، الأنشطة والخدمات ، الطرق والسكك الحديدية ، العنصر البشري)، ولا ينحصر التطوير في الموانئ علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.









وفيما يلى يرصد صدى البلد أبرز ما تم تنفيذه فى الموانئ البحرية المصرية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالأرقام .









1. ميناء دمياط :





ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 مترا وعمق 17 مترا) بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه .





▪الانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلي 16 مترا وعرض الدوران من 14.5 إلي 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه .





▪إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 مترا وعمق 12 مترا بتكلفة 142 مليون جنيه .





▪إنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 مترا وعمق 8 أمتار بتكلفة 12 مليون جنيه .









مشروعات جار تنفيذها :





▪انشاء محطة الحاويات الثانية ( ارصفة بطول 1990 مترا بعمق 17 مترا وساحة خلفية 925 الف م2 ) وتم توقيع مذكرة تفاهم مع يوروجيت (مشغل عالمي ) بتاريخ 10/9/2019 .





▪تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء (بطول 18 مترا للممر الملاحي و17 مترا لحوض الدوران ) بتكلفة 2 مليار جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 4 قاطرة بحرية قوة شد 60 طنا بتكلفة 832 مليون جنيه .





▪انشاء مجمع استثماري بتكلفة 70.5 مليون جنيه .









مشروعات مخطط تنفيذها :





▪تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بميناء دمياط ( المرحلة الأولي انشاء حاجز امواج غربي مستجد بطول 4300 متر وانشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 2000 متر ) بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه .





▪ضم مساحة 125 فدانا شرق ميناء دمياط من المخطط استخدامها ( 50 فدانا كامتداد لمحطة الحاويات الثانية لتداول الحاويات ، 45 فدانا لإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة مدينة الاثاث ، 30 فدانا لانشاء منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضار .





▪تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 1.5 مليار جنيه .





▪تطوير وتشغيل محطة لوجيتسية لدعم أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بشرق المتوسط ، بما يتضمن انشاء رصيف بحري بطول 300 م وتجهيز الساحة الخلفية بمساحة 72 ألف م2 .





▪مشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 باطوال ارصفة 600م وعمق 15 مترا .









2. ميناء الإسكندرية





ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه.





▪إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية ( 5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه .





▪الانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 ملايين جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 6 قاطرات بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه .





▪إعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الاسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه ..









مشروعات جار تنفيذها :





▪إنشاء محطة متعددة الاغراض علي الارصفة ( 55 - 62 ) بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه .





▪إنشاء رصيف بحري 85/3 بطول 433 مترا وتكلفة 390 مليون جنيه .





▪إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الاسكندرية ( باب 54) بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 905 ملايين جنيه .





▪مشروع تداول وتخزين الصب السائل بميناء الدخيلة بنظام BOT بتكلفة 150 مليون جنيه.





▪صيانة الارصفة البحرية وحاجز الامواج بميناء الدخيلة بتكلفة 110 ملايين جنيه .





▪توسعة منياء الاسكندرية بضم أراضي منطقة التجارية للاخشاب بتكلفة 1.5 مليار جنيه وانشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة بتكلفة 305 ملايين جنيه.









مشروعات مخطط تنفيذها :





▪محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة ( طول رصيف 1050 مترا وعمق 15 مترا ومساحة 300 ألف م2) .





▪محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة علي امتداد رصيف 90 ( طول رصيف 540 مترا وعمق 15 مترا ومساحة 188 ألف م2) .





▪إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء الدخيلة ( طول رصيف 1800 متر وعمق 17 مترا ومساحة 660 ألف م2) .





▪انشاء مركز ومنطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان .









3. موانئ البحر الأحمر





ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه.





▪افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 ملايين جنيه .





▪إنشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه .





▪الإنتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه .





▪تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه .





▪إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طنا بتكلفة 222 مليون جنيه .









مشروعات جار تنفيذها :





▪إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا علي مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 46 مليون جنيه .





▪إنشاء ساحة للنقل الثقيل خارج ميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه .





▪رفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية والسور حول منطقة الامتداد والطرق الداخلية بميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه .





▪توريد معدات وأجهزة لتأمين موانئ البحر الاحمر بتكلفة 80 مليون جنيه .





▪انشاء ميناءي الصيد في ابورماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه .









مشروعات مخطط تنفيذها :





▪انشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء سفاجا .





▪انشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء نويبع .





▪انشاء محطة بضائع عامة بميناء السويس .