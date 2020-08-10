قناة أطفال قطرية تدعو إلى الشذوذ الجنسي.. فيديو

في واقعة غريبة من نوعها، قدمت قناة (بي جونيور) القطرية المخصصة للأطفال محتوى لا يتناسب مع أعمارهم يدعو إلى الشذوذ الجنسي.





وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، التقطه أحد الأشخاص خلال بث قناة (بي جونيور) برامجها ويظهر إقامة فتاتين حفل زفافهما، وظهرا وهما يحتضان بعضهما البعض ويقبلان بعضهما.





وظهر أيضا خلال هذا المقطع أشخاص حضروا حفل زفاف الفتاتين وهم يرتدون ملابس عليها ألوان علم المثليين، وتصدر هذا المقطع مواقع التواصل الاجتماعي بوسم (#بي_جونيور_تدعو_ للشذوذ).





وقال عبد الله المزيني أحد المعترضين على بث هذا المحتوى، "مهى غريبة على قناة مثلكم، كل فضايحكم مشيناها لكن تعلمون الأطفال الصغار الشذوذ الجنسي !!".





فيما علقت فتاة أخرى وقالت: "أنا مصدومة جدا مما رأيت، التطبيع في الشذوذ في أوضح صوره، نرفض هذا المحتوى وبشدة".







