الحريري يعلن عن مساعدات مصرية إلى لبنان.. فيديو

كشف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن تقديم مصر مساعدات إلى لبنان، وذلك عقب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.





ونقل الحريري عن السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي الذي أعلن عن وصول مساعدات مصرية إلى لبنان للمساعدة في إعادة إصلاح المنازل المدمرة في بيروت.





وقال السفير المصري إنه هناك سفينة ستصل إلى لبنان تحمل زجاج ورخام وغيرها من المواد لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الانفجار.





فيما أعلن عن وصول 20 طبيب وجراح مصري من كبار أساتذة الجراحة في مصر، وذلك للإقامة لمدة شهر في لبنان لعلاج المصابين.





ومن ناحية أخرى، وجهت زينة عكر وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، الشكر والتقدير إلى مصر على سرعة الاستجابة ومساعدة لبنان على تجاوز أزمة انفجار مرفأ بيروت .



