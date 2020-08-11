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ليلة ارتجف فيها الرئيس الأمريكي| دقائق أثارت فضول العالم.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي ويعود بسبب إطلاق نار.. نقل المسلح إلى المستشفى بعد إصابته

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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شريف سيد - محمد جمال دسوقي
رجل يظهر فجأة خلال المؤتمر ويتحدث للرئيس
ترامب يعلن إخلاءه من قبل الاستخبارات 
نقل المسلح إلى المستشفى بعد إصابته 

توجهت ليلة أمس الإثنين، أنظار العالم إلى البيت الأبيض وذلك بعد الإعلان عن إصابة مسلح بطلق ناري ونقله إلى المستشفى، وذلك لمحاولته إطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عقده للمؤتمر الصحفي.

كانت البداية، عندما ظهر رجل يرتدي بدلة وتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي، تاركا نظرات غريبة إلى الحضور، لتبين فيما بعد أنها عمليات إخلاء للرئيس. 

وبعد دقائق قليلة، عاد ترامب إلى المؤتمر ليعلن عن إخلائه من قبل الاستخبارات، عقب إطلاق نار خارج البيت الأبيض على مسلح كان يحاول الاقتراب من المكان. 

وأعلن ترامب عقب العودة عن نقل شخص مسلح إلى المستشفى عقب إطلاق النيران عليه من قبل الحرس الوطني بسبب محاولته الاقتراب من البيت الأبيض. 

انتشرت عقب هذه التصريحات شرائط الفيديو التي نقلت سيطرة قوات الحرس الوطني الأمريكي على شخص خارج جدران البيت الأبيض، ونقله إلى المستشفى بسبب إصابته. 

وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحافي، إنّ "الشرطة أطلقت النار على أحدهم"، مضيفًا "المشتبه به في طريقه إلى المستشفى". 

وردًّا على ما إذا كان المشتبه به مسلّحًا، أجاب الرئيس "بحسب ما فهمت، نعم"، وقد نقل إلى المستشفى".

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي: "أنني لا أشعر بالقلق وسنصدر بيانا بشأن هذا الموضوع". 

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