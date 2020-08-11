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محافظات

قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
 

تجمع العشرات من السيدات أمام مدرسة الحديثة بنات بميدان قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل بدء فتح لجان الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020‪.

وأكدت رشا محمد، من أهالي مدينة دمنهور، أن المشاركة في عملية الانتخابات واجب وطنى وركيزة أساسية للحكم الديمقراطى وتعزيزا لما تحقق من انجازات فى الكثير من المجالات السياسية والمهنية والحقوقية والثقافية.

وأوضحت، أن المرأة المصرية لها دور كبير في النهوض بالدولة المصرية، لافتًا إلى أنها تحرص دائما علي المشاركة في عمليات الانتخابات بكل أنواعها، موضحة: " دائما و أبدا ستظل المرأة  المصرية في الصفوف الأولى لمساندة الدولة و بناء جيل وطني مدرك أهمية الانتماء والمشاركة في النهوض بالدولة المصرية". 

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع مديرية الامن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ 


وأوضح آمنه، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي. 

  يذكر ان الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية  923 .
قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة
قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة
قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة
قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة
قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة
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