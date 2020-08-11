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أخبار البلد

من غرفة العمليات.. محافظ القاهرة يتابع عملية التصويت في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:15 ص
محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع اتخابات الشيوخ
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غرفة العمليات المركزية، التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ عبر شاشات الفيديو كونفرانس، والتي تغطي كل المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين.

وأكد المحافظ أنه تم بدء عملية الاقتراع في 1358 لجنة هي عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد.. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن شاشات الغرفة رصدت أن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، كما أن الغرفة لم تتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.

وتضم غرفة العمليات اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة وممثلي كل الأجهزة المعنية.
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