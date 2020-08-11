إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور

تشهد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وحرص المواطنون، على الذهاب إلى مقار لجانهم الانتخابية، مرتدين الكمامات الطبية الواقية، وإحضار الكحول والمطهرات، حرصًا على سلامتهم، أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.





وفرضت الأجهزة الأمنية وقوات التأمين، كردونًا أمنيًا أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، وضع بوابات إلكترونية بمداخل اللجان.





جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تضم 585 لجنة فرعية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخب لهم حق التصويت بالمحافظة.





ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من من خلال تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



