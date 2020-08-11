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محافظات

إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تشهد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص المواطنون، على الذهاب إلى مقار لجانهم الانتخابية، مرتدين الكمامات الطبية الواقية، وإحضار الكحول والمطهرات، حرصًا على سلامتهم، أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفرضت الأجهزة الأمنية وقوات التأمين، كردونًا أمنيًا أمام اللجان وتواجد أفراد الأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، وضع بوابات إلكترونية بمداخل اللجان.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تضم 585 لجنة فرعية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و350 ألف ناخب لهم حق التصويت بالمحافظة. 

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من من خلال تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان. 

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور
إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور
إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور
إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور
إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور
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