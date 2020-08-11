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توك شو

شاهد.. الفرق بين مجلسي الشيوخ والنواب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الكاتب الصحفى على السيد، إن مجلس الشيوخ هو بيت خبرة كبير ويقدم خبرة فى الاقتصاد والقضايا الاجتماعية والقضايا المختلفة فى الدولة او البرلمان.

واضاف على السيد ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه يجب على كل عضو  فى مجلس الشعب ان يقدم خدمات سواء جماعية او فردية، كل عضو فى البرلمان له مقر انتخابى ليلتقى بالمواطنين ويبحث مشكلاتهم.

وتابع أن البرلمانيين يرفعون مشكلات وطلبات المواطنين للوزاراء والوزارات المسئولة، بينما مجلس الشيوخ لا يوجد فيه علاقة مباشرة بينهم وبين المواطنين لأنه مجلس نخبة ويعد مجلس استشارى لمجلس الشعب.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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