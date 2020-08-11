مدحت صالح على مسرح النافورة بالأوبرا

يهدى النجم مدحت صالح لجمهوره باقة من أجمل أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفني خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا.





يشارك مدحت صالح، عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، كما يقدم "صالح" عدة أغنيات له منها "أكيد ، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى وغيرها"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها .





أكد صالح سعادته باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا بعد عودة الروح الأنشطة الإبداعية، مؤكدا أن مسرح النافورة يعد انجازًا جديدًا يثرى دنيا الثقافة والفنون فى مصر.