أهلا وسهلا بالناخبين.. محافظ الشرقية يؤكد ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إن غرف العمليات والمراقبة بالمحافظة تعمل منذ الساعة الثامنة صباحا، مؤكدا أن نسبة الإقبال كانت جيدة خلال الساعة الأولى من التصويت.





وأضاف الدكتور ممدوح غراب ، لـ فضائية صدى البلد ، أنه تم توفير الكمامات ، أمام اللجان ، والتأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية ، موضحا أن اللجان الانتخابية بالشرقية ، يتوافر بها المولدات الكهربائية ، في حالة إنقطاع التيار الكهربائي.





وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه من المتوقع توافد أعداد أكبر من الناخبين ، خلال ساعات ما بعد الظهيرة ، لافتا إلى هناك وعي كبير لدى أهالي الشرقية .





وأوضح "غراب" ، أن المحافظة تؤكد دائما على المواطنين، إتباع إجراءات التباعد الإجتماعي ، وإرتداء الكمامة وأستخدام المطهرات، لافتا إلى أنه في حالة عدم توافر الكمامات مع الناخبين ، توفر اللجان الكمامات اللازمة.





وتابع : "نطمئن كافة المواطنين ونؤكد على أمان اللجان ..وأهلا وسهلا بالناخبين ".