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حوادث

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمستشفى صحة المرأة فى أسيوط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:48 م
حريق
حريق
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إيهاب عمر

 

اندلع حريق بمبني مستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط اليوم الثلاثاء وتحاول قوات الإطفاء والدفاع المدني السيطرة على النيران قبل امتدادها بباقي المبني.

 

تلقت غرفة العمليات بمستشفي أسيوط الجامعي إخطارا من أمن مبني مستشفي صحة المرأة يفيد نشوب حريق بالمبنى دون معرفة أسبابه حتي الآن.


وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة واندلاع النيران في احد الأدوار بالمبنى وجار السيطرة على الحريق من قبل القوات قبل امتداد ألسنة النيران لبقية الأدوار بمبني المستشفي او تضرر المرضي.


جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتحري أسباب الحريق وملابسات الواقعة.

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