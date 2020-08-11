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منوعات

زوجة رامى صبرى.. شيما صابر تستعرض جمالها في أحدث ظهور .. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:12 م
شيما صابر
شيما صابر
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محمد بدران

نشرت الإعلامية شيما صابر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، 

وظهرت شيما صابر وهي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة وعلقت على صورتها وقالت: "صباحكم جميل شبهكم ❤️🥰😘"

وتركت شيما صابر شعرها متطايرا إلى الوراء، واختارت أن تبرز جمال ملامحها بماكياج مميز، نالت إعجاب متابعيها.


وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"،  في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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صباحكم جميل شبهكم ❤️🥰😘

A post shared by Shimaa Saber (@shimaasaber) on

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